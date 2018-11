'Juve, non scappi': Napoli e Inter ci provano

Con Napoli-Empoli, in programma venerdì sera allo stadio San Paolo, prende il via l’undicesima giornata di andata della massima serie.

Gli azzurri di Ancelotti, che anticipano per preparare al meglio la decisiva sfida di martedì di Champions League con il Paris Saint Germain, sono a -6 dalla Juventus e faranno il possibile affinché il margine non si dilati. Sabato sera i bianconeri, che hanno fino a ora vinto nove delle dieci gare disputate in campionato (un solo pareggio, con il Genoa) ospiteranno il Cagliari. Nel pomeriggio di domani in campo anche l’Inter, a sua volta a -6 dalla capolista: anche gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dalla trionfale trasferta romana (3-0 alla Lazio, con Mauro Icardi che ha risposto con una doppietta alla doppietta di Cristiano Ronaldo a Empoli), saranno di scena sul terreno amico, contro il Genoa, alla seconda gara in quattro giorni al ‘Meazza’ dopo la battuta d’arresto subita in extremis di fronte al Milan.

“Sono certo che riusciremo a fare una partita sullo stesso livello delle precedenti. Ho visto i ragazzi in allenamento, mi hanno trasmesso sicurezza, siamo in un buon momento. Ci sono parecchie squadre che vorrebbero avvicinarsi alla Juve, l'Inter è in serie positiva e si è avvicinata. Questo aumenta la competizione e, di conseguenza, si abbassa la quota scudetto. Il livello del gioco mi soddisfa anche se le insidie sono sempre dietro l'angolo. La squadra mi piace, questo è un Napoli che mi dà emozioni. Non sto pensando alla sfida di martedì con il Paris Saint Germain: avremo tempo per prepararla” ha raccontato Carlo Ancelotti, che contro i toscani riproporrà Dries Mertens: il belga, grandissimo protagonista con Maurizio Sarri, sta soffrendo il fatto di non essere impiegato con continuità e ha manifestato un certo disagio.

Un passo alla volta per il Napoli, quindi. Battere l'Empoli, per non ripetere il pareggio con la Roma, e poi pensare alla Champions League: a Parigi i francesi hanno sofferto e tanto, pareggiando solo in zona Cesarini grazie a una prodezza di Di Maria.

SPORTAL.IT | 02-11-2018 08:10