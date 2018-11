Juve, non solo Pogba dallo United

Dopo Paul Pogba, l'asse Torino-Manchester potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista a sorpresa.

Il quotidiano londinese 'Evening Standard', infatti, riporta un interessamento della Juventus per Juan Mata, centrocampista classe 1988 di grande qualità e tecnica, abbinate a una visione di gioco invidiabile che l'hanno portato ad essere uno dei top player nel suo ruolo.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, lo spagnolo è approdato al Valencia nel 2007, dove è rimasto fino al 2011 collezionando 129 presenze e 33 reti. Decide poi di andare in Inghilterra e vestire la maglia del Chelsea, con cui vince la Champions League nel 2012. Un anno più tardi trionfa in Europa League ma nel gennaio del 2014 decide di trasferirsi al Manchester United.

Mata non digerisce l'arrivo di Josè Mourinho in panchina, e discute più volte con il tecnico portoghese che lo accusa di non allenarsi abbastanza duramente.

In Nazionale maggiore ha esordito nel 2009 e un anno dopo sale sul tetto del mondo vincendo i Mondiali in Sudafrica. Nel 2012 invece trionfa agli Europei in Polonia e Ucraina, segnando nella finale giocata contro l'Italia.

Il contratto che lega Juan Mata ai 'Red Devils' è in scadenza a giugno 2019 ma fino ad ora la società e i giocatore non hanno intavolato alcun tipo di discorso per un'eventuale rinnovo, facendo così drizzare le antenne alla dirigenza della Juventus che fiuta un grande colpo a parametro zero.

I bianconeri dovranno però vedersela con la folta concorrenza: Arsenal e Valencia hanno strizzato l'occhio al giocatore, ma il centrocampista avrebbe offerte economicamente molto allettanti anche da Emirati Arabi e Cina.

A far la differenza sarà la volontà del giocatore stesso di rimettersi in gioco in un top club sperimentando il campionato italiano o giocare in campionati meno competitivi, chiudendo così la carriera lontano dall'Europa.



SPORTAL.IT | 01-11-2018 18:05