Juve, nuova beffa di mercato all'Inter? Tifosi in delirio

Una beffa dopo l’altra. La Juventus pronta a soffiare un altro giovane talento all’Inter. Dopo Kulusevski, il club bianconero è a un passo dal chiudere per Kumbulla, centrale difensivo classe 2000 del Verona. Lo riporta La Stampa, che parla di accordo ormai raggiunto.

Juventus-Kumbulla, l’articolo de La Stampa

Ecco la notizia riportata dall’autorevole quotidiano torinese: “Dopo aver strappato Dejan Kulusevski alla concorrenza, con un blitz tra Natale e Capodanno, i campioni d’Italia ora sono pronti a bissare con l’ingaggio di Marash Kumbulla. Un altro promettente classe 2000 su cui la Juve punta fortemente per la squadra che verrà, ma soprattutto un obiettivo primario dell’Inter che finirà (salvo clamorosi colpi di scena) per vestire il bianconero”.

Kumbulla, il difensore che piace a tutti

Nato a Peschiera del Garda ma di nazionalità albanese, già in campo con la selezione guidata da Edy Reja nel match giocato contro la Moldavia a Chisinau lo scorso autunno, Kumbulla è un prodotto del settore giovanile del Verona, con cui ha esordito l’anno scorso in serie B. Quest’anno è letteralmente esploso sotto la gestione Juric, totalizzando finora 18 presenze e trovando anche il primo gol della carriera, nel 2-0 alla Samp.

Kumbulla: Napoli, Inter e…Juventus

La prima big a fiondarsi sul giovane difensore albanese, calciatore che ha dimostrato di trovarsi a suo agio sia nella difesa a tre che in quella a quattro, è stata il Napoli. De Laurentiis, però, viste le difficoltà a trovare un accordo ha poi chiuso con il compagno di reparto, Rrahmani, anche perché su Kumbulla nel frattempo si era mossa l’Inter. La trattativa coi nerazzurri si è protratta per diverse settimane, nonostante un timido tentativo di inserimento della Lazio, e sembrava sul punto di arrivare a un felice epilogo, prima del sorprendente colpo di scena riportato da La Stampa: l’accordo con la Juventus.

Kumbulla alla Juve, social scatenati

Tantissimi i commenti all’indiscrezione di mercato. “Secondo me Kumbulla è fortissimo e la possibilità di avere un reparto arretrato con De Ligt, Demiral, Kumbulla e Bonucci è una cosa pazzesca”, gongola Riccardo. “Grande colpo, può giocare a tre e a quattro ed è fortissimo di testa: sono felice”, scrive Giulio. Non manca qualche opinione controcorrente: “Trenta milioni per un giocatore visto 6 mesi? Siamo sicuri?”, chiede Alfio. La delusione degli interisti è invece riassunta dal post di Roberto: “Ho capito che i monocromatici rubano sul campo ma qui ci rubano anche tutti i nostri obiettivi di mercato! Dopo Kulusevski, anche Kumbulla. Forse Paratici ha una via preferenziale per i giocatori che hanno come iniziale la K?”.

SPORTEVAI | 06-06-2020 11:30