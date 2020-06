Non ci sarebbero solo Juventus e Real Madrid sulle tracce di Pogba. Secondo diversi media inglesi, il Chelsea sarebbe pronto ad una grossa offerta economica per convincere Pogba a vestire la casacca dei Blues.

L'ex centrocampista della Juventus non sarebbe molto dell'idea di restare in Premier League con un'altra maglia. Al Campione del Mondo 2018 piacerebbe misurarsi in Liga o tornare a giocare nella massima serie italiana.

SPORTAL.IT | 17-06-2020 08:48