Juve, nuovo assalto a un fenomeno del Real

La Juventus si prepara ad affrontare un nuovo, importantissimo ciclo di sfide ravvicinate prima della sosta del campionato di novembre. Ciclo che si concluderà con la sfida dell’11 novembre contro il Milan, ma che soprattutto vivrà del doppio confronto con il Manchester United per la corsa al primo posto del girone di Champions. Saranno incroci con sfumature di mercato legate ovviamente al nome di Paul Pogba, del cui ritorno in bianconero nella prossima estate nessuno parla apertamente, ma è certo che la società terrà lo sguardo vigile qualora il francese dovesse rompere in via definitiva con i Red Devils e con José Mourinho in particolare.

Eppure la pratica più urgente da sbrigare nel mercato 2019 per il ds Paratici potrebbe non essere quella del centrocampista, bensì quella dell’esterno sinistro difensivo. Quella fascia ora “dorata” grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo rischia infatti di perdere Alex Sandro. Il brasiliano andrà infatti a scadenza nel 2020 e la trattativa per il rinnovo, aperta da mesi, continua a non sbloccarsi. In questo senso non aiuta il fatto che l’ex Porto sia reduce dal primo gol con la Seleçao, nell’amichevole contro l’Arabia Saudita: appeal internazionale e valutazione aumentano con tutte le conseguenze del caso in termini di ingaggio, il nodo che rischia di separare le due parti, già a un passo dalla rottura nell’estate 2017, quando l’offerta del Chelsea di Conte aveva sedotto Alex Sandro, ma non i bianconeri, che imposero al giocatore di restare.

In caso di addio, comunque, in Corso Ferraris non si faranno trovare impreparati e punteranno su un top player del ruolo. Il primo nome che continua a rimbalzare dalla Spagna è sempre quello di Marcelo, che va verso la conclusione del proprio ciclo a Madrid e che è soprattutto il miglior amico di Ronaldo tra gli ex compagni, ma c’è anche l’alternativa ugualmente di lusso legata a Jordi Alba.

Marcelo andrà a scadenza nel 2022, lo spagnolo invece, escluso dal nuovo ciclo della Nazionale per contrasti con Luis Enrique, già nel 2020 e per questo potrebbe scegliere di salutare il Barcellona per abbracciare una nuova sfida.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 15:00