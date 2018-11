Juve: occhio a Sanchez, contro di te dà il meglio

Senza Lukaku, sarà molto probabilmente Alexis Sanchez a sfidare la difesa della Juventus stasera all’Allianz Stadium. E i bianconeri dovranno stare attenti al cileno, non tanto per il suo attuale stato di forma, quanto per i precedenti, che hanno visto Sanchez mettere spesso in difficoltà la Juventus. Prima di prendere il volo verso la Premier League, quando era all’Udinese Sanchez ha giocato 4 partite in serie A contro la Juve e nonostante la storica differenza i blasone tra le due squadre ha messo insieme uno score non male: 2 vittorie e 2 sconfitte, con 2 reti segnate.

I PRECEDENTI. Una di queste fu decisiva nella stagione 2010/11 nella vittoria per 2-1 dei friulani all’Olimpico, allora casa dei bianconeri: era la Juventus di Delneri, che dopo essere passata in vantaggio con Marchisio fu rimontata dai gol di Zapata e, appunto, Sanchez, in rete a cinque minuti dalla fine. L’altro gol risale invece alla stagione precedente, quando l’Udinese piegò per 3-0 la Juventus di Zaccheroni al Friuli: anche quello fu un gol pesante per Sanchez, che sbloccò la partita poi chiusa dalle reti di Pepe e Di Natale.

LE MOTIVAZIONI. Reti pesanti su cui Sanchez costruì il proprio boom e che tra l’altro lo avvicinarono più volte ai bianconeri nelle sessioni mercato di quel periodo. Ma quella era un’altra Juventus, imparagonabile alla corazzata costruita negli anni da Agnelli e dal paziente lavoro di Max Allegri. È indubbio, però, che quando vede bianconero, Sanchez diventi un pericolo. Stasera, poi, sarà motivatissimo, visto che finora è partito titolare solo una volta in Champions League (nello 0-0 con il Valencia) e solo 5 in campionato. In totale Sanchez ha collezionato 515 minuti e un gol, seppur pesantissimo, nella vittoria per 3-2 sul Newcastle di un mese fa. Mourinho ora è pronto a dagli una chance all’Allianz e il cileno vuole approfittarne, anche perché la sessione di mercato è dietro l’angolo e mettersi in mostra davanti alla Juve potrebbe aiutarlo a trovare nuovi estimatori.

SPORTEVAI | 07-11-2018 15:09