Juve, offerta shock per Pjanic

Dopo l'acquisto, a sorpresa, di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus non si parla d'altro che delle possibili cessioni per rientrare delle spese per il colpo del secolo. In attesa di novità sui fronti Higuain e Rugani (si attendono le mosse del Chelsea del neo allenatore Sarri), attenzione al nome di Pjanic. Da giorni, si vocifera di tanti club sulle tracce del centrocampista bosniaco. Barcellona, Chelsea e Manchester City avrebbero manifestato il proprio interesse nei confronti del bianconero, giocatore con grandissime qualità tecniche, diventato ancor più completo sotto la guida di Allegri.

Bene, nelle ultime ore, i Citizens avrebbero deciso di farsi avanti in maniera decisa, così da sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il fantasioso centrocampista classe 1990. Il tecnico del Manchester City Guardiola vorrebbe, infatti, Pjanic a tutti i costi. Da qui la concreta possibilità di una proposta "fuori mercato". L'offerta dovrebbe essere pari a ben 100 milioni di euro. Solo due stagioni fa, Pjanic è arrivato alla Vecchia Signora, dalla Roma, per una cifra pari a 32 milioni di euro. La plusvalenza a favore dei bianconeri sarebbe enorme, anche se, sostituire uno del suo talento non pare tanto semplice.

Ne gioverebbe anche lo stesso nazionale bosniaco. A 28 anni, andrebbe a guadagnare, a stagione, ben otto milioni di euro. Un ingaggio faraonico. Circolano già i possibili successori di Pjanic. Oltre al sogno Milinkovic-Savic (improbabile), attenzione alle piste che portano a Kovacic, ormai in uscita dal Real Madrid, e Rabiot, accostato da tempo alla Juventus. Sempre attuale anche il nome dell’ex Pogba, grande protagonista all’ultimo Mondiale ma non in eccellenti rapporti con Mourinho, suo tecnico allo United.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 09:40