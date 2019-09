Juve ok con la Spal, ma i tifosi trovano la nota stonata

Popolo bianconero che può esultare per aver sbrigato la pratica senza troppi patemi. In Juventus-Spal 2-0 è bastato il minimo sindacale per la truppa di Maurizio Sarri,c he avrebbe potuto prevalere con un punteggio anche più ampio ma solo le grandi parate di Berisha hanno evitato un passivo peggiore agli emiliani.

Un transalpino promosso – Le lodi dei tifosi bianconeri più che per gli autori dei gol (Pjanic e Cristiano Ronaldo) sono per chi si è sacrificato in un ruolo non suo. Sul web juventino si legge “Per me Matuidi uò giocare terzino sinistro, centrale, trequartista…basta che non esca mai dal campo”. Molti applausi anche per Dybala, protagonista con l’assist del secondo gol, e soprattutto De Ligt, la cui prestazione è stata secondo molti “finalmente convincente”.

Un transalpino bocciato – Per un francese elogiato ce n’è un altro bacchettato, ovvero Rabiot. C’è chi scrive “Niente, proprio non riesce ad adattarsi al gioco che vuole Sarri. Temo proprio che in questa Juve non ci possa proprio stare” e chi commenta con “E ti pareva che anche oggi la nota negativa non fosse Rabiot”. Commenti non positivi anche per Bernardeschi: “Ma che cavolo è successo a Federico? Veramente incredibile la sua continia involuzione!”.

Bene Sarri – Ovviamente cinque vittorie e un pareggio in sei partite sono un bottino ottimo, quindi non sorprende che anche il nuovo allenatore bianconero cominci a ricevere degli elogi. Molti apprezzano particolamente la fitta rete di passaggi della squadra, in grado di trovare sempre un varco in mezzo alle maglie della squadra avversaria.

SPORTEVAI | 28-09-2019 16:59