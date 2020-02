Juve ok, tifosi bianconeri fanno due appunti alla squadra

La Juventus torna al successo dopo lo svarione di Verona e il pari col Milan in Coppa. Senza Ronaldo, contro il Brescia arriva un 2-0 utile per restare in vetta alla classifica in attesa di Inter e Lazio. Il gioco di Sarri continua a latitare e i tifosi continuano a sottolinearlo. Per fortuna ci sono un paio di cose che hanno li hanno sorpresi positivamente, primo fra tutti il rientro di Giorgio Chiellini.

Juve: Vince ma non convince

Un gol per tempo, prima Dybala e poi Cuadrado. Nel mezzo una prestazione da solita Juve di questi tempi. Ritmi bassi, poco ritmo, nessun guizzo degno nota se non proprio da parte dei due goleador. E un episodio che ha cambiato l’inerzia del match. Sul finire del primo tempo il doppio giallo che si becca Aye che lascia un buon Brescia in 10 e spalanca proprio a Dybala la porta dell’1-0 su punizione. Nella ripresa in controllo totale il raddoppio di Cuadrado. E poi tante occasioni per il 3-0: gol annullato a Higuain, traversa di Dybala.

Che fatica…

Non c’era Ronaldo ma non si è visto nemmeno il gioco. Ancora una volta. “Spero che dopo sto strazio di partita non ci sia nessun imbecille pronto a dire che “la Juve gioca meglio senza Ronaldo” ammonisce qualcuno. I complimenti camuffati e ironici si sprecano: “Abbiamo segnato su azione! Abbiamo segnato su azione! Robe da non credere” oppure “Stiamo giocando bene, sembriamo quasi le Juventus Women”.

Punizione da Joya!

Tra le cose sorprendenti di questa partita c’è sicuramente il ritorno al gol su punizione, grazie a Dybala. L’assenza di Cr7 offre l’assist per qualche puntualizzazione: “Ecco, Cristiano impari da Paulo a tirare le punizioni” oppure “Oggi si è dimostrato ancora che Ronaldo non deve tirare le punizioni, Dybala è molto meglio di lui, almeno in questo”.

La gemma di Blaise

Il tacco di Matuidi che lancia Cuadrado per il gol del 2-0 è oggetto di battuta sulla maggior parte delle bacheche: “Se l’arbitro lo rivede al Var lo annulla, non esiste che Blaise faccia una cosa del genere con quei piedi” scrive qualcuno e un altro lo incalza: “Ma cosa ha fatto?!”.

Re Giorgio è tornato!

Ma la scena, in una partita comunque segnata dopo il rosso di Aye e il vantaggio di Dybala, è tutta per Giorgio Chiellini che ha giocato l’ultimo quarto d’ora entrato in campo tra l’ovazione dello Stadium: “E’ tornato Re Giorgio” si legge ovunque; “Il rientro di Chiellini è la chiave di volta della squadra in campo e nello spogliatoio. Assieme ai 3 punti quella di oggi diventa una bella giornata”; “Adesso vedremo tutta un’altra difesa alla Juve” esultano in molti.

