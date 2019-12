Juve ok, tifosi unanimi: segnale per Sarri

Ci pensa Ronaldo a svegliare tutti. Il fuoriclasse della Juve è decisivo anche nelle sfide che contano poco, quelle in cui la tensione non è che sia proprio al massimo. A Leverkusen è uno squillo di CR7 a restituire il sorriso ai sostenitori bianconeri dopo le ultime delusioni, un gol che spiana la strada al successo sigillato nel finale da una gemma di Higuain. Davvero un bel modo per chiudere alla grande un girone di Champions più che soddisfacente.

Tridente – “Lui timbra sempre il cartellino”, scrive Paolo felice per l’ennesima bella giocata dell’asso portoghese in una sfida europea. “Questo è il tridente che può far volare la Juve“, sottolinea Ugo in riferimento al trio delle meraviglie Ronaldo-Dybala-Higuain. Mentre Pietro quasi non crede ai suoi occhi: “Ma che mi frega del gol di Ronaldo, l’azione è iniziata col tunnel di De Sciglio“. In generale, però, promosso a pieni voti il tridente pesante: “Ronaldo, Dybala e Higuain devono giocare sempre: Sarri prenda nota”, avvisa Antonio.

Rugani – Molti però puntano il dito sulle incertezze di una difesa che, soprattutto nel primo tempo, balla un po’ troppo. Tra i più bersagliati dalle critiche c’è un vecchio pupillo di Sarri, rispolverato per l’occasione dopo essere stato messo in naftalina per un bel po’. “Rugani ha la stessa sicurezza della password 1234″, scrive Stefano su Twitter mentre Niccolò è pungente: “Dovrebbe essere illegale in 30 stati differenti giocare con Rugani, Danilo e De Sciglio contemporaneamente”.

Bernardeschi – Anche Bernardeschi non raccoglie molti consensi. Francesca è caustica nel suo cinguettio social: “Bernardeschi è presente oppure non classificato?”. Corinna invece preferisce non accanirsi: “Ormai non riesco nemmeno più a incazzarmi con Bernardeschi, siamo all’accanimeno terapeutico”. Altri tifosi sono spietati: “Il controllo di palla di Bernardeschi è perfetto. Per il Pontassieve“.

Rabiot – Spostandosi nella zona nevralgica del campo, il calciatore che raccoglie più Tweet è Rabiot. E sono quasi tutti ipercritici. “Che pena Rabiot. Un peccato che un giocatore così promettente si sia ridotto così”, scrive Kriss. “Non contento di giocare in 10 con Bernardeschi in campo, oggi si gioca in 9 con Rabiotto”, ironizza un follower di un noto quotidiano sportivo. “Ma davvero Rabiot prende 7 milioni?”, si chiedono in molti.

Cuadrado – Non convince neppure la novità di schierare Cuadrado in una posizione inedita. “Cuadrado veramente penoso come mezzala”, sottolineano in tanti. Lo stesso Marocchi in telecronaca su Sky ribadisce: “È evidente che lui è il primo a sapere che l’esperimento non si ripeterà e non si applica più di tanto”.

Serenità – Tra uno sbadiglio e l’altro, c’è chi riesce a trovare aspetti positivi anche nella mancanza di tensioni: “Godiamoci questa serenità durante una partita di Champions, da febbraio mi sa che riprenderemo a vivere queste gare con il batticuore e soffrendo fino alla fine”. Mentre qualcun altro osserva con malizia: “Assurdo come per alcuni tifosi juventini facciano sempre cagare tutti tranne Dybala e Ronaldo ovviamente, raga loro non sbagliano mai, sempre perfetti”.

SPORTEVAI | 11-12-2019 22:54