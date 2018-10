Juve, ora fai vedere di essere grande anche senza Ronaldo

Le prove generali le ha fatte a Valencia, quando per un’ora e un quarto (e in 10) ha tenuto testa al Valencia domandolo con personalità, ora la Juventus è chiamata alla conferma: deve dimostrare di poter fare a meno di Ronaldo senza che il prodotto finale cambi. Il portoghese in Champions è squalificato, un sol turno per fortuna dei bianconeri, e contro lo Young Boys per la prima volta dall’inizio della stagione il n.7 non comparirà nella formazione iniziale di Allegri. Proprio dopo aver giocato, col Napoli, la sua miglior partita con la maglia bianconera. Trascinatore in campo, assist-man, megafono per invocare l’aiuto dei tifosi, spauracchio della difesa azzurra ed eletto man of the match nonostante Mandzukic ne avesse fatti due di gol.

I bianconeri sono chiamati dunque a tornare all’antico, quando Cr7 non c’era (ma c’era Higuain) in quella Champions che resta l’obiettivo primario. Niente per cui fasciarsi la testa, sia perché la rosa è competitiva in tutti i reparti, sia perché gli svizzeri non sembrano una corazzata insormontabile. C’è però la curiosità di vedere la Juve senza Ronaldo, più responsabilizzata in tutti i singoli, con i riflettori che si spostano su Dybala. La Joya non ha ancora raggiunto un’intesa apprezzabile col portoghese, Allegri lo difende, lo stimola, lo pungola ma lui per primo sa che deve e può fare molto di più. Senza l’ombra (ma anche il parafulmine) di Ronaldo tocca a lui accendere l’Allianz e ritrovare quelle giocate da campione che sono sempre state nel suo repertorio ma che ultimamente non si sono più viste. Va bene il sacrificio e il lavoro per la squadra ma il vero Dybala è un altro. E la Juve stasera cambia pelle anche per aiutarlo.

Allegri sta pensando di schierare il 3-4-1-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa agiranno Barzagli, Bonucci e Benatia. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero muoversi Cuadrado e Alex Sandro, in mezzo spazio a Pjanic e Matuidi. Mentre Bernardeschi dovrebbe giocare come trequartista alle spalle di Dybala e Mandzukic. Più libertà per l’argentino. Ronaldo la vedrà dalla tribuna, che Juve troverà?

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 02-10-2018 11:45