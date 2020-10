Juve, ora Khedira è un problema

Nonostante le abbia provate tutte, la Juventus non è riuscita a trovare un accordo con Khedira per la risoluzione del contratto in essere (valido fino al termine della stagione in corso, con ingaggio netto per il tedesco pari a circa sei milioni di euro netti).

L’ex centrocampista del Real Madrid ha rifiutato ogni possibile accordo. Ha deciso di restare. Ora la palla passa a Pirlo che dovrà decidere se inserire il centrocampista classe 1987 nelle rotazioni o lasciarlo ai margini della squadra per tutto il resto della stagione.

OMNISPORT | 06-10-2020 08:23