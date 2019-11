Juve, Paratici dà un indizio sul mercato e torna sul caso Ronaldo

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Juventus sembra essersi messa alle spalle il caso legato a Cristiano Ronaldo e può guardare con tutta tranquillità al futuro immediato, cioè al mercato di gennaio: in questo senso, Fabio Paratici ha confermato la pace tra CR7 e lo spogliatoio bianconero e ha parlato del possibile arrivo di Ivan Rakitic, spiazzando però gli appassionati.

“Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi – ha dichiarato ai microfoni dell’emittente americana Espn -. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”.

Il Chief Football Office dei bianconeri ha così chiuso la porta a un giocatore che invece aveva manifestato la volontà di trasferirsi in Italia, e in particolare alla Juventus, visto che la sua avventura al Barcellona pare essere agli sgoccioli. Con tutta probabilità è anche la questione esuberi a preoccupare Paratici, che già a gennaio è intenzionato a cedere qualche calciatore (su tutti, Emre Can) per lasciare spazio a nuovi arrivi non nella prossima finestra di mercato, ma nell’estate del 2020.

Il tutto col rinnovato supporto economico grazie all’aumento di capitale approvato dalla famiglia Agnelli che potrebbe aiutare i bianconeri a rinforzare la rosa in maniera ulteriore già dopo la sosta natalizia. La porta chiusa al momento a Rakitic, quindi, può rivelarsi un indizio da parte di Paratici per grandi manovre in vista della prossima stagione.

Chiuso il discorso mercato, Paratici ha poi parlato di Cristiano Ronaldo e del caso mediatico dopo la doppia sostituzione contro Lokomotiv Mosca e Milan: “La Juve è contenta di avere il migliore calciatore al mondo e forse della storia – ha detto -, e anche tifosi e compagni di squadra sono molto felici”.

Un altra polemica degli ultimi giorni, invece, riguardava le dichiarazioni di Patrick Kluivert, attuale responsabile delle giovanili del Barcellona (nonché padre dell’attaccante della Roma, Justin), che aveva insinuato possibili malumori da parte di Matthijs De Ligt dopo le critiche ricevute da quest’ultimo nella prima parte di stagione.

“Non la penso come Kluivert – ha chiosato Paratici -, penso che Matthijs stia giocando molto bene e presto diventerà il miglior difensore al mondo“.

Archiviata la qualificazione e il primo posto nel girone di Champions League, che rendono ininfluente la trasferta di Leverkusen dell’11 dicembre, la Juventus si può concentrare sui prossimi impegni domestici: da qui a Natale, i bianconeri affronteranno il Sassuolo in casa, la Lazio in trasferta e poi ancora Udinese in casa e Sampdoria in trasferta, prima di giocare la Supercoppa Italiana proprio con la Lazio il prossimo 22 dicembre.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 17:31