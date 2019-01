Juve, Paratici dimentica la lista spese: "svelati" i colpi bianconeri

Giallo in casa Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici dopo una cena in un ristorante di Milano avrebbe dimenticato sul tavolo un foglietto con i nomi degli obiettivi di mercato della società bianconera.

A riportare la lista di mercato è il Tempo, che l'ha ricevuta da un lettore che l'avrebbe recuperata dal ristorante in questione. L'indiscrezione è ancora tutta da confermare visto che non si sono prove che sia stato davvero il dirigente bianconero a compilare l'elenco, ma il foglietto è diventato ormai virale in rete.

Nella lista c'è un nome soprendente: quello del gioiello della Roma Nicolò Zaniolo, valutato da Paratici 40 milioni di euro circa. Poi figurano altre stelle della serie A come il laziale Milinkovic-Savic, da tempo un obiettivo in orbita Juventus, e l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, anche lui per ora sogno proibito della Vecchia Signora.

In particolare, il nome di Milinkovic-Savic è stato scritto sotto a quello di Pjanic: il serbo sarebbe la prima scelta per la regia del club campione d'Italia in caso di un addio del centrocampista bosniaco, seguito all'estero da diversi club spagnoli e inglesi.

Quindi nella lista spese figurano anche i nomi del giovane Tonali (Brescia, 20 milioni di valutazione), del difensore del Genoa Romero (20 milioni) e di altri giocatori di prospettiva come Szoboszlai del Salisburgo e Zennaro del Venezia.

Se le indiscrezioni fossero confermate, la prossima sessione di mercato estiva potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione sotto la Mole.

SPORTAL.IT | 27-01-2019 13:25