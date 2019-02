Juve-Parma, ecco perché non era rigore su Caceres

Direzione di gara tutto sommato sufficiente per Giacomelli in Juventus-Parma. Qualche peccato veniale per il fischietto di Trieste, un solo errore grave poi corretto dopo segnalazione VAR. Nel complesso un arbitraggio da sufficienza piena, nonostante le polemiche di marca bianconera per il calcio di rigore prima concesso per fallo di Iacoponi su Caceres e poi revocato.

L’EPISODIO INCRIMINATO – Era rigore oppure no? In tempo reale Giacomelli opta per il sì e indica subito il dischetto. Il fischietto giuliano vede una trattenuta del giocatore del Parma sul difensore uruguaiano sugli sviluppi di un calcio d’angolo e assegna la massima punizione. Chiffi, che ha visto le immagini sul suo schermo, gli suggerisce di andare a rivedere l’azione e Giacomelli, saggiamente, torna sui suoi passi: la trattenuta non c’è, Caceres incespica da solo senza che l’avversario lo spinga. E pensare che per molti il VAR ormai si potrebbe pure abolire.

LE ALTRE DECISIONI – Poco significativi gli altri episodi contestati, dove Giacomelli fa subito la scelta giusta. Niente rigore per il Parma al 21′ per un contrasto aereo tra Gagliolo e Mandzukic: il tocco del croato è con la testa, non con la mano. Corretta anche la decisione sul tocco contestato di Iacoponi dopo un pallone giocato da Bernardeschi: l’intervento del gialloblu è col petto, non col braccio, e Giacomelli non ha dubbi. Unica decisione non condivisibile, l’ammonizione a Scozzarella che respinge il tiro di Spinazzola con il braccio: forse il cartellino è una sanzione eccessiva.

SPORTEVAI | 03-02-2019 10:01