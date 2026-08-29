Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti per sostituire Yildiz e McKennie

Spalletti è chiamato a ridisegnare l’undici titolare. Fuori Yildiz e McKennie, il tecnico ha scelto i loro sostituti: ecco le formazioni ufficiali della sfida contro il Parma.

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Dopo le ultime indicazioni emerse alla vigilia, è arrivato il momento delle scelte definitive. La Juventus affronta il Parma con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso, ma deve fare i conti con alcune assenze importanti. Luciano Spalletti ha quindi deciso come sostituire Yildiz e McKennie, entrambi indisponibili, mentre resta alta l’attenzione anche sulle condizioni di Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Juve-Parma: le formazioni ufficiali

La Juventus si presenta alla sfida contro il Parma con alcune novità rispetto all’undici che Spalletti avrebbe potuto schierare nelle condizioni ideali. L’assenza di Yildiz obbliga il tecnico a cambiare qualcosa nel reparto offensivo, mentre il forfait di McKennie per affaticamento muscolare apre un’altra casella da riempire.

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Il tecnico bianconero ha sciolto i dubbi della vigilia e ha scelto i giocatori chiamati a partire dal primo minuto. Boga prende il posto del numero 10, mentre in mezzo al campo arriva la conferma di Douglas Luiz accanto a Locatelli. Alle spalle di Kolo Muani ci saranno invece Conceicao e Koopmeiners, con l’olandese preferito al giovane Alajbegovic.

Boga e Koopmeiners, le scelte di Spalletti

La novità più importante riguarda dunque Jeremie Boga, chiamato a raccogliere l’eredità di Yildiz in una partita nella quale la Juventus dovrà trovare nuove soluzioni offensive. Il francese avrà il compito di accompagnare Kolo Muani – deludente alla prima – e Conceicao nel reparto avanzato.

Spalletti conferma inoltre Koopmeiners sulla trequarti, una scelta già indicata come possibile alla vigilia. L’olandese completa il reparto alle spalle dell’unica punta, mentre Douglas Luiz e Locatelli formano la coppia centrale davanti alla difesa.

Cambiaso torna titolare: le novità

In difesa arrivano invece le conferme di Kalulu e Bremer, con Kelly scelto per completare il terzetto. Sulle corsie esterne la Juventus punta su Cambiaso, mentre l’assenza di McKennie modifica inevitabilmente l’assetto pensato inizialmente da Spalletti.

Davanti, come previsto, c’è Kolo Muani, confermato dal primo minuto. Il Parma risponde con il tridente formato da El Bilal Touré, Lontani e Romero, con quest’ultimo preferito a Elphege. A centrocampo spazio a Bernabé, Keita e Sorensen, mentre la linea difensiva è composta da Delprato, Troilo, Ndiaye e Valeri.

Le formazioni ufficiali

Le scelte sono quindi definitive: Spalletti punta su Boga al posto di Yildiz e su Douglas Luiz per sostituire McKennie, mentre Koopmeiners viene confermato nel ruolo più avanzato. Il Parma si affida invece a Romero al centro dell’attacco, con Touré e Lontani a supporto.