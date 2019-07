Juve, partenza falsa: vince il Tottenham

C’è stato bisogno di un eurogol per decretare la vincitrice di Juventus-Tottenham, gara giocata a Singapore per la International Champions Cup: a spuntarla gli inglesi, con Harry Kane che in pieno recupero ha approfittato di un’amnesia a centrocampo di Rabiot per tirare da distanza siderale verso la porta di Szczesny e scavalcarlo. Il bomber degli Spurs, che aveva creato più di un grattacapo all'esordiente Matthjs De Ligt, ha quindi firmato il 3-2.

Nel primo tempo la squadra di Pochettino è partita forte e nel primo quarto d’ora ha messo in grande difficoltà gli uomini di Sarri. I londinesi hanno poi trovato il vantaggio per merito di Erik Lamela, che ha messo alle spalle di Buffon.

La ripresa è stata più movimentata. Bianconeri subito graziati dall’arbitro che non ha visto un fallo da rigore di Sciglio ma poi capaci di segnare due reti nel giro di pochi minuti: la prima di un volitivo Higuain, a segno dopo un bello scambio, la seconda di Cristiano Ronaldo, che ha fatto centro sfruttando un assist di De Sciglio. Poi, però, Lucas Moura ha nuovamente equilibrato il risultato e quando ormai ci si stava preparando a battere i calci di rigore ci ha pensato Harry Kane: palla malamente persa da Rabiot e bomba, poco più in là della linea del centrocampo, che ha chiuso i conti.

SPORTAL.IT | 21-07-2019 15:47