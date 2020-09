Juve, partitella con l'Under 23: la decide Pjaca, ok Arthur

Prove di campo per la nuova Juventus di Andrea Pirlo: senza i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, la formazione bianconera ha sfidato e battuto l’Under 23 allenata da Lamberto Zauli alla Continassa.

1-0 il risultato finale maturato in due tempi da 30 minuti ciascuno: rete decisiva messa a segno da Marko Pjaca, bravo a superare il portiere con un comodo piattone sfruttando un assist preciso di Alex Sandro.

Piccola gioia per il croato, tornato dopo il prestito negativo tra le fila dell’Anderlecht: il suo è uno dei nomi in uscita al pari di Gonzalo Higuain, che non ha preso parte alla partitella.

Presente invece Arthur, schierato davanti alla difesa con buoni risultati e autore di diversi inserimenti offensivi: una certezza in più per Pirlo in vista dell’esordio in campionato in programma domenica 20 settembre alle 20.45 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium.

OMNISPORT | 05-09-2020 16:25