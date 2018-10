Juve, passi avanti per Pulisic

La Juve ha un obiettivo ben preciso per il prossimo mercato estivo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Cristian Pulisic, esterno offensivo di proprietà del Borussia Dortmund ritenuto da molti come uno dei giovani più interessanti a livello mondiale.

Chelsea e Liverpool hanno provato (più volte) a strappare il giocatore al club tedesco, ma la richiesta da 70 milioni ha portato le due inglesi a virare su altri obiettivi. C’è però una notizia positiva per la Juve: Pulisic ha un contratto fino a giugno 2020 e il Borussia Dortmund, per non rischiare di perdere il giocatore a zero, potrebbe decidere di venderlo nella prossima estate. Valutazioni in corso: la Juve resta vigile sulla situazione.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 16:15