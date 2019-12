Juve, pazienza finita: è in ritardo anche in corsa sotto la curva

Vincere schierando parecchie seconde linee è un atto di forza, farlo quando mezza Italia dice che sei in crisi e che funziona poco o nulla è un atto da…Juventus. Il 2-0 a Leverkusen cambia niente per il girone di Champions, dove la qualificazione da prima nel girone era stata archiviata in anticipo, ma restituisce fiducia ed autostima al gruppo e al tecnico che ora aspetta di conoscere l’avversario degli ottavi.

NOTE LIETE – Se sono arrivate conferme non solo da Higuain, tornato a segnare in coppa, e piacevoli sorprese da Demiral, che vuol dimostrare a Sarri di essere degno di rimanere a dispetto delle voci di mercato, c’è stata anche qualche delusione.

NEL MIRINO – I tifosi bianconeri hanno messo nel mirino in particolar modo Rabiot, che ha giocato dal 1′ e che si è parzialmente salvato solo nella ripresa dopo un primo tempo tutto da dimenticare.

IL TWEET – Sui social è un fiorire di commenti contro il francese. Ad accendere il fuoco è il giornalista della Rai Paolo Paganini che scrive su twitter: “Rabiot forse è meglio che cambi aria, o gli dai fiducia e lo fai giocare e “sentire” che è un titolare oppure lo mandi in prestito da qualche parte dove può giocare da titolare e vedi come butta”.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti ironici: “Ora capisco perché il Barcellona lasciò Rabiot per prendere De Jong….che pollo Paratici” o anche: “Rabiot è riuscito ad arrivare in ritardo,anche nella corsa con i compagni sotto la curva”.

BOCCIATO – E’ un coro di no al centrocampista: “Il problema di Rabiot sta nel fatto che venderlo sarà impossibile a causa del contratto a tempo indeterminato che gli hanno fatto firmare..” o anche: “Rabiot prende 7 milioni di euro all’anno. Con quella cifra potevamo prendere 10 Sturaro che almeno correva”.

LISTA CHAMPIONS – C’è chi scrive: “Bisogna far capire a Rabiot che lo sport che pratica è il calcio e il quadro è perfetto”, un altro suggerisce: “Nella prossima lista Champions meglio mettere Emre Can che Rabiot”.

LA DIFESA – Poche, ma ci sono, le voci a favore: “Ha bisogno di giocare. Brocco non è” e infine: “Ha margini di crescita e miglioramento importanti ma Adrien ha mostrato le sue qualità nelle 3 fasi, possesso, non possesso e palleggio”.

SPORTEVAI | 12-12-2019 09:36