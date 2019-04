Juve, per la gara scudetto l'arbitro delle polemiche derby

Sarà Daniele Doveri ad arbitrare Spal–Juventus, la gara che potrebbe regalare l’8° scudetto consecutivo ai bianconeri. E sono molto positivi i precedenti per la Juve con il fischietto della sezione di Roma 1, che sabato sarà coadiuvato dagli assistenti Prenna e Tasso, dal quarto uomo Fourneau e al Var da Valeri e dall’assistente Bindoni.

I PRECEDENTI. Doveri ha arbitrato la Juventus 10 volte in serie A, con un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte per i bianconeri: l’ultima gara della squadra di Max Allegri diretta dal fischietto romano risale allo scorso 1 settembre, quando Cristiano Ronaldo e compagni si imposero per 2-1 a Parma, nella 3a giornata di campionato.Ma è fu l’ultimo incrocio tra la Juventus e Doveri prima della sfida del Tardini a creare non poche polemiche.

LE POLEMICHE. Parliamo del derby dei quarti di finale di Coppa Italia della scorsa stagione, vinto per 2-0 dai bianconeri ma accompagnato dalle proteste del Torino in merito al gol del raddoppio firmato da Mario Mandzukic. Una rete nata da un’azione viziata da un chiaro fallo di Khedira sull’allora centrocampista granata Acquah. Il contatto non venne sanzionato da Doveri, che confermò il suo errore anche dopo aver utilizzato la review on field del Var. Una decisione, quella del direttore di gara, che mandò su tutte le furie l’allora tecnico granata Mihajlovic, espulso per le proteste da Doveri. La serie di errori infilata da Doveri in quel derby costò cara all’arbitro, che venne sospeso per due giornate.

