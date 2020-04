Juve, per Paganini accordo raggiunto: in 4 via per 3 acquisti

Qualche sacrificio, anche pesante, ma per arrivare a tre campioni. E’ la strategia sul mercato della Juventus stando alle informazioni in possesso di Paolo Paganini. L’esperto di mercato della Rai su twitter ha rivelato le diverse operazioni che starebbe conducendo il ds Paratici per cambiare a centrocampo e in attacco.

La mini-rivoluzione

Per Paganini ci sarà un piccolo terremoto a centrocampo e un avvicendamento importante in avanti, dove – assicura – la Juve avrebbe già l’ok dell’agente che cura gli interessi del nuovo potenziale bomber bianconero.

Il tweet sulla Juve

Paganini scrive: “La Juventus per cercare di prendere Pogba (e Tonali) deve prima monetizzare con le cessioni di Pianic, Douglas Costa e Bernardeschi. Per l’attacco resta in pole Icardi con Higuain in uscita. L’operazione Gabriel Jesus è più complessa rispetto a quella Icardi. Wanda Nara ha gia raggiunto l’accordo economico con la Juventus”.

Le reazioni del web

Fioccano i commenti sui social: “Valutando che Costa e Bernardeschi sono degli esterni, in caso di loro cessione su chi punterebbe la Juve per rimpiazzare entrambi? Oppure hanno in mente di progettare la squadra con un modulo diverso e senza esterni?” o anche: “Ma Higuain vorrà andare? Perché da quanto si legge pare volersi di nuovo impuntare”.

I pro e i contro

C’è chi scrive: “Bisogna vedere se i giocatori in uscita accettano un eventuale trasferimento. Chi garantisce lo stesso ingaggio?”, c’è chi non approva: “Sarò uno dei pochi che qui spererà fino alla fine che Wando non metterà piede a Torino” e infine c’è chi sogna: “Con Pogba e Tonali il centrocampo fa un salto di qualità pazzesco. Pogba – Tonali – Bentancur. Con Rabiot e Ramsey il centrocampo diventa davvero top! Speriamo bene!”.

SPORTEVAI | 06-04-2020 12:47