Juve, per Pogba lo United vuole un tuo top player

Dall’Inghilterra continuano ad arrivare voci circa il possibile trasferimento di Paul Pogba dal Manchester United alla Juventus. Finora i Red Devils hanno sempre dichiarato il francese incedibile, provando a raffreddare l’interesse dei bianconeri, ma secondo il Daily Mirror qualcosa sarebbe cambiato nelle ultime ore. All’ennesima richiesta di informazioni da parte dei bianconeri, il Manchester United avrebbe risposto di essere disponibile a parlare della cessione di Pogba, a patto che la Juventus inserisca nell’affare una contropartita tecnica di altissimo valore: Miralem Pjanic.

LA TRATTATIVA. Il Mirror non parla di cifre, ma secondo il tabloid britannico il britannico pretenderebbe il centrocampista bosniaco più un consistente conguaglio economico per privarsi del francese campione del mondo. Il Mirror non riporta la risposta della Juventus, ma la vera notizia è che Pogba non è più da considerare incedibile: se una parte avanza un’offerta e la controparte risponde con un’altra proposta, beh allora si è davanti ad una trattativa.

VALUTAZIONE TECNICA. La Juventus ora dovrà valutare l’affare dal punto di vista tecnico, oltre che economico. Negli ultimi anni Pjanic è stato il cardine del centrocampo bianconero, anche grazie ad Allegri che ha ultimato la trasformazione dell’ex Lione e Roma da interno a regista. Privarsi di Pjanic non sarebbe facile, ma la prospettiva di riavere Pogba di certo stuzzica la Juventus: parliamo di un giocatore più giovane – 25 anni il francese, 28 il bosniaco – e che dà la sensazione di non aver ancora espresso il massimo del suo potenziale, nonostante la scorsa estate sia diventato campione del mondo con la Francia. Per non parlare del fascino del ritorno di Pogba, che pochi giorni fa ha dichiarato come senta Torino come casa sua. La sensazione è che la trattativa andrà avanti a lungo: ora, però, la Juve può davvero mettere le mani su Pogba.

SPORTEVAI | 05-11-2018 11:58