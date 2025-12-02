Juve, per Vlahovic intervento necessario: i tempi di recupero, chi sarà il sostituto, le scelte di Spalletti

I bianconeri hanno capito che perderanno a lungo il proprio numero 9. Le possibilità per sostituirlo sono tre ma sarà il campo a stabilire quella più redditizia.

La Juventus perde uno dei suoi uomini più importanti nel momento clou della stagione. Dusan Vlahovic è alle prese con una grave lesione all’adduttore lungo della coscia sinistra, un infortunio che va ben oltre il classico stop muscolare e che lo costringe a valutare un passaggio in sala operatoria. La diagnosi, confermata dal bollettino medico bianconero, apre scenari delicati non solo per il presente della squadra, ma anche per il futuro dell’attaccante serbo.

L’infortunio è serio: operazione rischio concreto

Il quadro clinico di Vlahovic è più serio del previsto: non un semplice stiramento, ma uno strappo vero e proprio con rottura delle fibre nella giunzione muscolo-tendinea. In un primo momento il giocatore aveva sperato nella terapia conservativa, che avrebbe comportato circa 45 giorni di stop più un mese di riatletizzazione. Tuttavia, gli specialisti bianconeri hanno consigliato l’intervento chirurgico, ritenuto la soluzione più sicura per evitare ricadute e garantire una stabilità muscolare nel lungo periodo. La scelta definitiva spetta al numero 9, che dovrà sciogliere le riserve entro pochi giorni, ma l’orientamento verso l’operazione sembra ormai evidente.

Il paragone con De Bruyne

Il caso di Vlahovic ricorda molto da vicino quello di Kevin De Bruyne, anch’egli vittima recentemente di una lesione muscolo-tendinea analoga. Il centrocampista del Napoli ha optato per la chirurgia, affidandosi al professor Geert Declerq ad Anversa, e dovrà rimanere fermo per circa quattro mesi. Per Vlahovic, grazie alla giovane età e a un quadro clinico leggermente più favorevole, i tempi potrebbero ridursi, ma difficilmente scenderanno sotto i tre mesi. Un precedente che conferma quanto la natura di questo infortunio imponga prudenza e programmazione, sia per il giocatore che per la Juventus.

Senza Dusan: cosa accadrà ora in casa Juve

La Juventus rimane dunque con due attaccanti, che peraltro non hanno neppure convinto fino ad oggi. Jonathan David e Lois Openda devono dare segnali, se i bianconeri vorranno restare in scia delle prime della classe. Su chi punterà Luciano Spalletti? Su entrambi, magari alternandoli nella speranza di ottenere pronte risposte. C’è una terza via: Kenan Yildiz prima punta, libera comunque di svariare sul fronte e con due giocatori a sostegno. Occhio, però, perché significherebbe bocciatura netta per i due acquisti estivi. Prima di arrivarci, la sensazione è che verranno fatti più tentativi.

Il futuro di Vlahovic e cosa filtra per il rinnovo

Al di là del presente, c’è anche la questione rinnovo ancora in bilico. Da questo punto di vista, la situazione era già ferma prima dell’infortunio ed è improbabile che possa accadere qualcosa proprio ora. Dusan Vlahovic comunque tornerà in campo in questa stagione, in attesa di capire dove sarà la Vecchia Signora in quel momento. Poi a fine stagione ognuno farà il proprio bilancio: chi ci perde di più è l’attaccante che ancor di più dovrà verosimilmente rivedere le proprie pretese economiche. A prescindere dalla volontà o meno di vestire ancora il bianconero.