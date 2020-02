Juve pigliatutto? Febbre sui social per due rumors da sogno

Non sono giorni felici per i tifosi della Juventus. Le ultime prestazioni della squadra bianconera hanno riservato poche gioie e tanti dolori, il futuro di Sarri è in bilico e – quel che è peggio – la Vecchia Signora sembra avvicinarsi alla fase cruciale della Champions in condizioni non ottimali. A regalare emozioni positive, paradossalmente, sono le voci clamorose che rimbalzano da Inghilterra e Spagna.

Un raggio di Sun

The Sun, popolare tabloid londinese, ripropone con decisione un nome che ancora oggi – dopo un’estate scorsa passata a fantasticare sul suo possibile approdo in panchina – stuzzica gli entusiasmi dei sostenitori della Juventus: “Per Sarri il tempo potrebbe essere agli sgoccioli e Agnelli proverà la sorte di nuovo”, scrivono dall’Inghilterra. Citando addirittura le parole di un insider Juve: “Il presidente non ha mai nascosto il suo interesse per Pep Guardiola, farà il possibile per renderlo concreto”.

L’operazione Messi

Fosse vero, a Torino Guardiola potrebbe ricomporre il tandem da urlo con un suo vecchio pupillo, senza dimenticare che stavolta avrebbe a disposizione persino Ronaldo. “Difficile che Messi possa lasciare il Barcellona, ma non impossibile”, le parole di Ariedo Braida – ex ds del Milan e del club blaugrana . a Radio Anch’io Sport. “Tra i club italiani, Juve e Inter sono gli unici che potrebbero prendere Messi“. Per riuscirci, azzarda Tuttosport, la Juventus starebbe studiando un’operazione simile proprio a quella che ha portato in Italia CR7.

Fantascienza

C’è qualche possibilità che il doppio sogno si realizzi? O che almeno una sola delle due voci possa concretizzarsi? “Se cominciate a parlare di Guardiola sappiate che non vi reggo”, mette in guardia Gabriele. L’illusione Guardiola ci ha tenuto al guinzaglio per mesi l’anno scorso, non ricaschiamoci”, è l’appello (caduto nel vuoto, visto che il nome dell’allenatore catalano è già di tendenza su Twitter) di un altro tifoso. “Non è che Guardiola sia molto diverso da Sarri… Alla Juventus serve un altro tipo di allenatore: vedrei bene Klopp“, twitta un sostenitore che si firma Gobbodentro.

I possibilisti

“I tifosi medi rivogliono Allegri, chi sa ha in testa solo Guardiola“, scrive invece un sostenitore bianconero fiducioso sull’operazione Pep. E Francesco fa già i conti, da ragioniere: “Guardiola guadagna circa 20 milioni al Manchester City…per venire alla Juve dovrà guadagnare almeno la stessa cifra, almeno…”. Mentre su Messi, per ora sono in pochi a sbizzarrirsi in commenti. Fioccano però le foto ritoccate e condivise compulsivamente, con Leo e Cristiano che si abbracciano dopo un gol, entrambi con la maglia bianconera.

I sognatori

“Guardiola più Messi e Ronaldo: e chi ci ferma più”, scrive infine Giuseppe parlando a nome di tantissimi tifosi della Vecchia Signora. Per ora si tratta solo di un doppio sogno, di una doppia illusione alimentata da voci e pettegolezzi. Ma in fondo, chi immaginava che a Torino sarebbe approdato Ronaldo, prima che accadesse sul serio?

SPORTEVAI | 11-02-2020 11:11