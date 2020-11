Juve, Pirlo ancora in ansia: nuovo infortunio a centrocampo

Ancora un infortunio muscolare per un giocatore della Juventus. Questa volta a mettere in apprensione Andrea Pirlo è il centrocampista Adrien Rabiot, attualmente impegnato con la Nazionale francese.

Secondo quanto riporta l’Equipe, l’ex mezzala del Paris Saint Germain ha accusato un problema muscolare in allenamento nel ritiro dei Galletti, e non potrà essere impiegato dal commissario tecnico dei Bleus Didier Deschamps per la partita di mercoledì sera contro la Finlandia.

Nelle prossime ore e nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad alcuni test per valutare meglio l’entità dell’infortunio: in caso fosse più grave del previsto, Rabiot salterà anche i due successivi impegni di Nations League e rientrerà a Torino per iniziare le cure del caso.

Rabiot è stato finora uno dei punti fermi per la squadra di Andrea Pirlo: partito titolare in 7 delle prime dieci partite tra campionato e coppe, è andato a segno contro lo Spezia lo scorso primo novembre.

Pirlo spera di averlo a disposizione per la partita di campionato contro il Cagliari di Eusebio Di Francesco, dopo la sosta: in caso di forfait, il mister bianconero potrebbe puntare su Arthur, Bentancur e McKennie in mediana.

Deludente con Sarri, Rabiot è diventato un giocatore centrale nelle ultime settimane, risultando importante nella manovra bianconera. “E’ importante perchè ha fatto bene sul campo e sta facendo ancora bene con il suo club. Ha avuto una lunga pausa ma, come ho detto prima, ha sempre avuto qualità tecniche. E’ migliorato molto senza palla e anche nei contrasti“, le parole del ct Deschamps.

11-11-2020