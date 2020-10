Juve, Pirlo risponde a Dybala e alle critiche: le sue parole

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Champions League da allenatore, contro la Dinamo Kiev del suo ex mentore Mircea Lucescu: “Farò come faranno i miei calciatori: dormirò, mangerò e poi verrò qui per vincere la partita. Non giocherò più alla Playstation come facevo una volta. Lucescu mi ha fatto esordire a 16 anni, ho un bellissimo ricordo come allenatore e come persona. La prima partita è fondamentale. Bisogna vincere per proseguire il girone con più sicurezze”.

Il mister bianconero arriva alla sfida con diversi dilemmi da risolvere, in particolare come sostituire Ronaldo in attacco: “Cristiano purtroppo ha il Covid ed è assente come sabato. Abbiamo altri giocatori che possono giocare in quella posizione come ha fatto Morata a Crotone. Non penso che cambieremo qualcosa in quella posizione, poi il resto lo decideremo domani“.

Con lo spagnolo potrebbe giocare Paulo Dybala, particolarmente arrabbiato dopo la partita di Crotone, dove è rimasto in panchina per tutto il match: “Per quanto riguarda Dybala ci ho parlato ieri. Era un po’ arrabbiato per non aver giocato a Crotone, ma dobbiamo ricordarci che viene da tre mesi di inattività, è stato 10 giorni in hotel in Argentina prendendo medicinali perché non poteva allenarsi. L’ho portato a Crotone per fargli fare qualche minuto, ma l’espulsione me lo ha impedito. Ora è a disposizione e vedremo il da farsi”.

La posizione della Joya nel suo modulo: “Dybala è fondamentale per noi perché è un campione e non lo scopro di certo io. Non sta giocando perché non è mai stato bene e non si è mai potuto allenare con continuità. Può giocare ovunque, è un attaccante e quindi deve stare più vicino alla porta o muoversi tra le linee”.

Sugli stop a Roma e a Crotone: “Io non ho mai detto che vinceremo lo scudetto, ma che siamo una squadra costruita per vincere. La Juve gioca in tutte le competizioni per vincere. Nelle due trasferte di Roma e Crotone sono stati persi dei punti, però come detto siamo una squadra in costruzione. Dobbiamo lavorare e mettere in campo quello che proviamo in settimana”.

OMNISPORT | 19-10-2020 19:55