Juve, Pistocchi al veleno: non credete alle sue parole

A poche ore dall’esordio in campionato riecheggiano le parole in conferenza di Pavel Nedved che ha dovuto “sostituire” davanti a microfoni e taccuini Maurizio Sarri che non potrà andare in panchina contro il Parma questa sera nella prima di campionato. Non poteva mancare la punzecchiatura di Maurizio Pistocchi.

QUALCUNO DICE UNA BUGIA – Arrivata puntuale dalla bacheca del suo profilo Twitter. L’ex giornalista Mediaset, da sempre molto critico con la Juventus e il suo presunto sistema, ha twittato: “Nedved dice che la Juve non è costretta a vendere, Marco Bellinazzo (Sole24Ore) dice che, con un costo della manodopera di 500mln, più 120mln di costi accessori, la Juve deve vendere, e in fretta. Uno dei due sbaglia”.

VENEDERE O NON VENDERE – Chiaro ed esplicito il riferimento all’articolo del giornalista esperto di calcio e finanza, Marco Bellinazzo, che sul Sole 24 Ore aveva sottolineato le necessità di vendere i giocatori in esubero da parte della Juve entro il 2 settembre causa un monte ingaggi troppo alto in relazione anche alla chiusura delle liste Champions. Ieri invece in conferenza stampa, Nedved, come peraltro lo stesso Paratici a margine dell’amichevole in famiglia di Villar Perosa, avevano tranquillizzato tutti sullo stato di salute delle casse bianconere e sugli assilli del mercato in uscita.

SPORTEVAI | 24-08-2019 08:51