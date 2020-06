Juve, Pistocchi polemico: "Deve chiedere scusa alla squadra"

Non si placano le polemiche in casa Juventus dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, ai rigori, contro il Napoli. Dal poenalty decisivo insaccato da Milik in seno alla Vecchia Signora sono cominciati i processi che hanno riguardato un po’ tutti, da Agnelli a Paratici per le scelte di mercato a Sarri per le scelte tecniche. Ma non sono mancati le critiche alla squadra anche ai suoi grandi interpreti, compreso Cristiano Ronaldo, il cui commento della sorella ha scatenato le reazioni dei tifosi ma anche degli addetti ai lavori. Tra questo Maurizio Pistocchi che, come al solito, non è stato tenero.

Juve ko, la sorella di Cr7 se la prende con Sarri

Dopo la gara opaca col Milan, con tanto di rigore sbagliato, Ronaldo ha bissato la prestazione negativa col Napoli apparendo lontano parente del Cr7 anche solo ammirato per tutta la stagione con la striscia di gare consecutive a segno interrotta proprio in occasione del lockdown

Eppure attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, la sorella di Cristiano Ronaldo Elma Aveiro se l’è presa con l’allenatore bianconero Maurizio Sarri: “Cosa altro può fare? Da solo non riesci a fare miracoli. Non capisco come si possa giocare così comunque… Testa alta, di più non poteva fare”.

Pistocchi al veleno: “Ronaldo come Icardi, deve chiedere scusa”

Ovviamente le parole della sorella di Cr7 hanno scatenato un vespaio di polemiche nel day after il ko di coppa della Juve. A cavalcare l’onda ci ha pensato anche Maurizio Pistocchi con un tweet al veleno e un azzardato parallelo in casa bianconera: “La forza di una società si vede nei momenti di difficoltà: sono curioso di vedere se la Juventus obbligherà CR7 a chiedere scusa ai compagni per le parole della sorella, o se, come successe all’Inter con Icardi, dovrà pensarci il tecnico”.

Il riferimento di Pistocchi è ovvio alla vicenda che ha tenuto banco lo scorso anno in casa Inter sulle esternazioni di Wanda Nara che a Tiki Taka dopo una sconfitta dei nerazzurri, per giustificare le scialbe prestazioni del marito di cui è anche agente, attaccò alcuni compagni rei di non servire in modo adeguato l’argentino. Da lì ne venne fuori uno scontro nello spogliatoio interista con un fronte comune di alcuni giocatori contro Icardi che fu messo fuori squadra, a cui fu tolta la fascia di capitano e poi costretto a chiedere scusa davanti a tutti.

Tifosi juventini scatenati sul parallelo Icardi-Ronaldo

Quindi Pistocchi vorrebbe che Ronaldo chiedesse scusa a tutti i compagni di squadra per le parole offensive della sorella nei confronti soprattutto del tecnico Sarri. I tifosi ovviamente si dividono: “Ronaldo è stato il peggiore in campo se proprio la vogliamo dire tutta, lui dovrebbe essere il primo a mostrare spirito di sacrificio in campo considerando quanto viene retribuito ogni anno, invece è da inizio anno che in fase di non possesso giochiamo almeno con un uomo in meno”.

E ancora: “Avere CR7 per la Juve, al netto dei vantaggi tecnici, rimane un rischio enorme strategicamente perché quando un giocatore è più grande della società, penserà prima al suo bene che a quello della squadra, prendendosi i meriti delle vittorie e scaricando gli insuccessi sugli altri”.

Critiche feroci contro Cr7 e il suo entourage: “Del resto le conoscenze tecnico-tattiche della sorella di ronaldo sono conosciute in tutto il mondo”; “ma poi parla proprio il clan CR7, che ha quasi portato la Juventus sul lastrico in cambio di cosa, di uno scudetto che avrebbero vinto anche con Lapadula?” ma c’è qualcuno che la pensa diversamente: “La sorella ha la competenza e le palle che a molti mancano, sia tra dirigenti che tra tifosi (per entrambe le due cose), sia rra i giornalisti (per la competenza)”.

