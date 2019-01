Juve, Pistocchi trova il colpevole e i tifosi gli danno ragione

I tifosi della Juventus che danno ragione a Pistocchi? Sembrerebbe da fantascienza ma il post dedicato dall’ex moviolista di Mediaset, da sempre poco tenero con tutto il mondo bianconero, ha incontrato parecchi consensi tra i tantissimi fan della Vecchia Signora, delusi per il pesante ko con l’Atalanta che ha fatto sfumare subito il sogno Triplete. Pistocchi scrive su twitter: “Era una Juventus molto incompleta, ma è in questi casi che il gioco aiuta a rimanere “dentro” la partita. Ma se,quando mancano i Campioni, non si vede il gioco, allora il problema è l’allenatore, il problema è la mentalità di Allegri : questa è una squadra che ha tanta qualità individuale, ma pochissima idea collettiva. E la qualità può bastare per vincere in Italia, ma per vincere in Europa serve la squadra. Chi vedrei bene? Gli allenatori che mi piacciono di più sono Guardiola, Klopp e Sarri”. Se qualcuno gli ricorda che anche Sarri ieri ha perso 4-0, la maggioranza sposa il suo pensiero. O meglio ancora attacca Allegri: “Allegri non è certo un allenatore ‘top’ ma continuo a dire che sulla carta questa squadra, nel suo insieme, è inferiore al passato. Tanti giocatori buoni, tante promesse, altri sulla via del tramonto, in definitiva pochi campioni veri nei ruoli che contano”.

COME MAIFREDI – C’è chi azzarda: “Con quella squadra li vince anche Maifredi i campionati. Per la.prima volta devo essere d’accordo con Pistocchi e ho detto tutto” o ancora: “Esattamente Allegri sarebbe stato un Dio negli anni 80…ma nel 2019 è un limitato…lo vedo fuori anche in Champions con l’Atletico…vedere come sta rovinando un talento come Dybala é da querela…sarebbe capace di rovinare anche Messi…”. L’imbarazzo è palpabile: “Da juventino questa volta concordo pienamente. Allenatore veramente imbarazzante che in 5 anni non solo non ha dato un gioco a questa squadra ma ha rovinato in serie: Higuain, Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa ed ora ci prova con CR7. AGGHIACCIANTE”.

IMPIETOSI – Per il tecnico della Juve la bocciatura è totale: “Allegri nei momenti che contano davvero ha sempre fallito. Spesso è stato salvato dalle giocate dei singoli (vedi Inter-Juve anno scorso o Cuadrado nel derby) ma lui le partite importanti non le sa preparare (nemmeno quelle standard ma vabbè)”. Isolate le voci fuori dal coro: “Ci stanno anche le serate no quando si vince sempre e soprattutto non si deve sminuire l’Atalanta che gioca bene e poco o tanto ha messo in difficoltà tutti. Non credo sia colpa dell’allenatore. La Juve ha potenzialmente 2 squadre titolari. Semplicemente è girata male per tutti”

