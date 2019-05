Juve, Platini torna ad allenare

Questa sera, all'Allianz Stadium, a Torino, andrà in scena la Partita del Cuore. Tanti big in campo. Tra le curiosità la presenza di Platini. Le Roi, idolo dei tifosi bianconeri, indosserà i panni dell'allenatore (ha guidato la nazionale francese dal 1988 al 1992). Con Vialli al suo fianco, Platini guiderà la squadra Campioni per la Ricerca.

Platini e Vialli in panchina mentre, in campo, ci sarà l'attuale presidente dei bianconeri Agnelli (con la fascia da capitano). A guidare la Nazionale Cantanti, invece, ci saranno il cantante Masini e l'ex allenatore della Vecchia Signora Allegri.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 09:41