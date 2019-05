Juve, Pochettino si allontana

Pochettino, uno dei tecnici accostati alla Juventus, pare essere fuori dai giochi. Colpa dell'esosa richiesta economica che avrebbe avanzato. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico del Tottenham avrebbe chiesto 20 milioni di euro a stagione come ingaggio.

Una richiesta fuori mercato, impossibile da soddisfare per la Juventus. A questo punto, per la panchina dei bianconeri, restano in corsa Allegri (già sotto contratto) e la suggestione Conte (cercato anche dall'Inter).

SPORTAL.IT | 11-05-2019 08:52