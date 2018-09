Juve, Pogba s'allontana: Raiola l'ha promesso in Spagna

Il sogno di vedere giocare insieme Ronaldo e Pogba con la stessa maglia (bianconera) si allontana. Le voci di rottura del centrocampista francese con il Manchester United e con Mourinho avevano autorizzati sogni mai sopiti nei tifosi della Juventus ma il futuro di Pogba sembra scritto. O almeno promesso.

Mino Raiola, come rivela il Manchester Evening News, aveva convinto il suo assistito ad accettare il ritorno in quella Manchester dove era cresciuto (e da cui la Juve l’aveva preso per una manciata di spiccioli come risarcimento) assicurandogli che l’avrebbe piazzato in una big spagnola nel giro di tre anni. Riportato anche il virgolettato dell’agente: “Paul tranquillo, tre anni qui e poi la Spagna”. La scadenza è dunque il 2019 e Raiola ha ribadito le sue intenzioni a Pogba, tranquillizzandolo dopo il brusco e polemico avvio di stagione con tanto di botta e risposta pepato con lo Special One.

Il sogno del “tuttocampista” campione del mondo è vestire la maglia del Barcellona (o del Real Madrid) e il suo procuratore si sta già muovendo in tal senso con la dirigenza azulgrana. La Juventus ufficialmente non aveva mai commentato le voci su un interessamento per Pogba ma in silenzio stava tramando il gran ritorno. Ipotesi che al momento appare assai più complessa. Probabilmente neanche un addio di Mourinho (alla porta c’è già Zidane che avrebbe consegnato una lista della spesa al Manchester con nomi roboanti come James e Kroos) farà cambiare idea a Pogba sulla volontà di lasciare l’Inghilterra ma difficilmente si rivestirà di bianconero. Non sarà Ronaldo il suo prossimo compagno di squadra ma con Messi il francese cascherà comunque bene.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 13-09-2018 11:06