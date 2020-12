Juve-Porto, tifosi in coro: "C'è un doppio pericolo"

Urna benevola quella di Nyon per la Juventus. Sarà il Porto l’avversario dei bianconeri negli ottavi di finale di Champions League il prossimo 15-16 febbraio con andata in Portogallo e ritorno a metà marzo allo Stadium. Precedenti favorevoli per la Vecchia Signora che ha avuto sempre la meglio con i lusitani ma i tifosi non vogliono sorprese e ammoniscono Ronaldo e compagni sui pericoli che possono trovare in una gara ampiamente alla portata. Il sorteggio completo degli ottavi di Champions

Juve-Porto, tradizione favorevole

Solo bei ricordi per la Juventus contro il Porto. La Juventus non ha mai perso nei cinque precedenti europei contro il Porto: quattro vittorie e un pareggio datato 2001. Questi i numeri che raccontano di una tradizione favorevole per la Vecchia Signora che nel 2017, proprio negli ottavi di finale, con Allegri in panchina, prima dell’arrivo di Cr7, vinse 2-0 in Portogallo con le reti di Pjaca e Dani Alves nella famosa notte in cui il tecnico bianconero spedì Bonucci sullo sgabello in tribuna dopo gli screzi della giornata precedente in campionato; e poi un comodo 1-0 a Torino con rete di Dybala.

Al Porto è legato un altro dolce ricordo per la Juventus che contro i lusitani vinse la Coppa delle Coppe nel 1984, per 2-1 con le reti di Vignola e Boniek, una delle prime grandi vittorie internazionali della squadra di Platini allenata da Giovanni Trapattoni. Altro precedente, doppio, risale ai giorni della Champions del 2001, la Juve pareggiò 0-0 ad Oporto per poi vincere 3-1 al Delle Alpi con la rimonta firmata da Del Piero, Montero e Trezeguet.

Tifosi cauti: “Juve, ricordi Ajax e Lione?”

Di fronte al rischio di prendere il temibile Lipsia oppure di ribeccare l’ostico Atletico Madrid di Simeone, i tifosi bianconeri esultano di fronte al sorteggio mentre gli antijuventini rimarcano: “il solito c..o della Juve” tanto per essere eufemistici… Eppure in un calcio in cui nulla è scontato, sono proprio i supporters juventini a vedere scheletri nell’armadio pensando a un turno dove c’è tutto da perdere. “Le ultime due eliminazioni con Ajax e Lione ci hanno insegnato che è meglio non sottovalutare l’avversario, anche se sembra scarso. Quindi dobbiamo distruggere il Porto” è il tweet che riassume le angosce della tifoseria.

Negli ultimi due anni, dopo la finale di Cardiff, la Juventus è uscita dalla Champions League, prima con Allegri, lo scorso anno con Sarri, per mano di due squadre meno quotate dai pronostici. Due anni fa con i giovani dell’Ajax guidati da quel giovanissimo De Ligt ora baluardo della difesa bianconera; e la stagione scorsa è stato il meno blasonato Lione di Garcia a far fuori la Juve mettendo fine all’esperienza sulla panchina di Sarri.

SPORTEVAI | 14-12-2020 12:52