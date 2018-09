Juve: possibile super scambio con lo United

L'arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo ha oscurato non poco la stella di Paulo Dybala, che in questa primissima parte di stagione non è riuscito a esprimersi ai suoi soliti livelli, collezionando anche diverse presenze in panchina. Per il tecnico Massimiliano Allegri quello della Joya non è un caso, ma la situazione del numero dieci bianconero non fa altro che scatenare inevitabilmente voci ed indiscrezioni sul suo futuro.

L'ultima è arrivata dall'Inghilterra, dove il Sunday Mirror ha sganciato una vera e propria bomba di calciomercato. Il tabloid inglese ha confermato le voci dei giorni scorsi riguardo all'interesse del Manchester United nei confronti di Paulo Dybala in vista della sessione di mercato invernale, spiegando in più che la Juventus sarebbe disposta a cedere la Joya ai Red Devils come contropartita per arrivare ad acquistare Paul Pogba.

Il centrocampista francese è da tempo rientrato nei radar della dirigenza bianconera, soprattutto in virtù della sua turbolenta situazione allo United. Il giocatore sarebbe infatti da diverso tempo ai ferri corti con l'attuale tecnico dei Red Devils Josè Mourinho e se il rapporto tra i due non dovesse migliorare, il transalpino potrebbe addirittura arrivare a chiedere la cessione al club inglese. Inoltre Pogba avrebbe anche già espresso il proprio gradimento al ritorno a Torino e l'operazione potrebbe decollare proprio grazie alla volontà del giocatore.

Un'operazione clamorosa, che potrebbe essere favorita dalle regole della UEFA: Le nuove norme della Champions League permetterebbero infatti sia a Dybala che a Pogba di giocare la fase finale della competizione con le rispettive ed eventuali nuove squadre pur avendo giocato la fase a gironi con un'altra maglia. Curiosamente i due ex compagni di squadra e amici si sfideranno proprio in Champions e proprio nella fase a gironi, in cui Juventus e Manchester United sono state sorteggiate insieme nel raggruppamento che vede presenti anche Valencia e Young Boys.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 14:10