Il gol contro il Parma accende l'argentino, che risponde alle voci di mercato. Intanto il 10 bianconero si prepara all’intervento e il francese spera di evitare i ferri.

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il gol che accende la festa, lo sfogo che fa rumore e un’infermeria che torna a preoccupare. La Juventus si gode il secondo successo consecutivo in campionato, ma la serata contro il Parma lascia in eredità anche parecchi temi da affrontare. Nico Gonzalez si prende la scena con una rete pesante e, poco dopo, affida ai social una risposta secca alle indiscrezioni sul suo futuro. Intanto, sul fronte degli infortuni, Yildiz si prepara all’operazione mentre Thuram vola in Francia per capire se sarà necessario intervenire chirurgicamente.

Nico Gonzalez non ci sta: lo sfogo sui social

Il modo migliore per rispondere alle voci, per Nico Gonzalez, è stato prima quello del campo. L’argentino ha firmato il gol che ha indirizzato la sfida con il Parma, contribuendo alla partenza lanciata della Juventus, capace di centrare due vittorie nelle prime due giornate di Serie A. Poi è arrivata la risposta fuori dal rettangolo verde. Gonzalez ha utilizzato Instagram per contestare le ricostruzioni secondo cui sarebbe ancora intenzionato a lasciare Torino per fare ritorno all’Atletico Madrid. L’attaccante ha ripostato un contenuto relativo alla presunta volontà di tornare alla corte di Diego Simeone e ha affidato alle sue parole tutta la propria irritazione: “Sono stanco, quando mai ho detto di voler andare via? È uscito dalla mia bocca – si domanda l’argentino in una storia in cui riposta un contenuto che perla della sua presunta volontà di riabbracciare il club di Simeone -? Se non ti piaccio non è un mio problema, dovrai semplicemente sopportarmi”.

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Uno sfogo netto, arrivato dopo settimane nelle quali il nome di Gonzalez era stato accostato con insistenza all’Atletico. Il club spagnolo aveva scelto di non far scattare la clausola per il riscatto obbligatorio fissato a 32 milioni di euro e aveva successivamente cercato di ridiscutere le condizioni dell’operazione, provando a ottenere uno sconto. La Juventus, però, non ha ceduto alle richieste dei Colchoneros. Adesso lo scenario potrebbe cambiare anche per una ragione tecnica. L’assenza di Yildiz obbliga infatti Spalletti a ridisegnare alcune soluzioni offensive e Gonzalez può diventare ancora più importante nelle rotazioni.

Yildiz, l’operazione è inevitabile: stop di circa tre mesi

La questione più delicata, però, riguarda Yildiz. Il numero dieci bianconero è volato in Germania per sottoporsi all’intervento chirurgico necessario dopo la frattura del quinto metatarso del piede sinistro. Una tegola pesante per la Juventus e per Spalletti, che dovrà fare a meno della propria stellina per un periodo stimato intorno ai due mesi e mezzo, con la possibilità concreta che lo stop arrivi fino a tre mesi. Una mazzata per il tecnico bianconero, che sarà costretto a rinunciare al suo giocatore più talentuoso per i prossimi mesi. La lunga sosta per le nazionali andrà un po’ incontro alla Vecchia Signora, che non potrà però accelerare i tempi onde evitare pericolose ricadute. E ora dovrà ragionare anche sulle condizioni di Thuram.

Thuram in Francia: la Juve incrocia le dita

A tenere in apprensione l’ambiente bianconero c’è anche Thuram. Il centrocampista è atteso a Lione per una visita specialistica con Bertrand Sonnery Cottet, esperto di problematiche al ginocchio che in passato ha seguito anche giocatori della Juventus come Bremer e Gatti. La speranza del francese è quella di evitare l’operazione. Saranno gli accertamenti a stabilire quale sarà il percorso da seguire, ma in casa Juve l’attenzione è massima. Il rischio di perdere un’altra pedina importante dopo Yildiz rende infatti ancora più delicata la situazione.

Anche per questo la società si è mossa sul mercato, assicurandosi Sarr dal Tottenham e continuando a lavorare per rinforzare il reparto offensivo. Se dovesse concretizzarsi la partenza di David, la Juventus punta a stringere per uno tra Zirkzee e Woltemade. Tra campo, mercato e infermeria, dunque, la settimana bianconera si apre con una certezza: la vittoria sul Parma ha dato entusiasmo, ma dietro il sorriso restano diverse questioni da risolvere.