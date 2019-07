Juve: preso De Ligt, è tempo di cessioni

La telenovela legata a Matthijs De Ligt è giunta alla conclusione. Un finale dolce per il popolo bianconero, considerato che l'asso olandese è atteso, nelle prossime ore, a Torino per visite mediche e presentazione ufficiale alla stampa. Un'operazione economicamente importante. Al giocatore, contratto quinquennale da 12 milioni di euro, netti, a stagione. All'Ajax, circa 75 milioni di euro per il cartellino dell'ormai ex capitano biancorosso.

Un investimento importante che dovrà essere "finanziato". Da qui la necessità, da parte di Fabio Paratici, di concentrarsi sul fronte cessioni. Tanti giocatori, attualmente in rosa, da valutare e, eventualmente, cedere. Il primo della lista è Gonzalo Higuain. L'argentino continua a ribadire di voler giocarsi le sue carte in bianconero. Ha rifiutato il West Ham e non sembra intenzionato ad accettare l'offerta della Roma. Non dovesse partire il Pipita, attenzione a Mario Mandzukic. Il croato, idolo dei tifosi, avrebbe proposte da Germania (Borussia Dortmund) e Inghilterra (Everton).

Più che probabile l'addio di Joao Cancelo. L'ex Inter sembrava destinato ad indossare la casacca del Manchester City ma la pista si sarebbe raffreddata. Lontana anche l'ipotesi Bayern Monaco. L'esterno, tuttavia, piace anche ad altri club. Il problema? La richiesta economica dei bianconeri (non meno di 50 milioni di euro). In uscita anche Sami Khedira. MLS e Cina due possibili destinazioni, al momento non gradite al tedesco che attende qualcosa di più stimolante. Mattia Perin, invece, pare ad un passo dal Benfica mentre Marko Pjaca, reduce da una stagione negativa alla Fiorentina, potrebbe far comodo al Genoa.

E Paulo Dybala? Tante le società sulle sue tracce (soprattutto l'Inter, sempre disposta a parlare di un possibile scambio con Mauro Icardi) ma, ad oggi, la Joya sembra centrale nel progetto di Maurizio Sarri. L'importante è che Fabio Paratici riesca a cedere qualche giocatore, così da non dover neppure ipotizzare un addio del fantasista ex Palermo.

SPORTAL.IT | 16-07-2019 07:48