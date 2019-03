Juve: prima l'Atletico, poi il nuovo allenatore

Giornata cruciale per la Juventus. Oggi, all'Allianz Stadium, la squadra di Allegri tenterà di ribaltare lo 0-2 rimediato nella gara d'andata della doppia sfida, valida per gli ottavi di Champions League, con l’Atletico Madrid. Il confronto con la squadra allenata da Simeone è il pensiero fisso della società bianconera che, tuttavia, sta programmando anche il futuro.

Riflettori puntati sulla panchina della Vecchia Signora. La decisione di Zidane di tornare al Real Madrid ha, di fatto, tolto un'opzione a livello di candidati pronti a prendere il posto di Allegri (sempre che l'attuale tecnico decida di chiudere la sua avventura alla guida della squadra bianconera).

Tanti i nomi in gioco. Guardiola, complice uno stipendio elevatissimo (oltre 20 milioni di sterline a stagione) e la sua voglia di imporsi al City, pare impossibile. Da capire anche le volontà di Conte. L'ex allenatore della Juventus ha un contenzioso con il Chelsea (potrebbe andare per le lunghe la battaglia legale) e, di conseguenza, non è così scontato che sia "libero di fare le sue scelte". Inoltre, il rapporto tra lo stesso Conte e Agnelli non sembra dei migliori.

Ed ecco che, quindi, il nome in pole position sarebbe quello di Deschamps. Dopo aver vinto il Mondiale, il tecnico francese ha tanta voglia di tornare ad allenare un top club. Tornerebbe, volentieri, a Torino. Ha giocato alla Juventus dal 1994 al 1999 ed è stato l'allenatore della Vecchia Signora nell'anno della serie cadetta. Molto amato dal popolo bianconero, Deschamps aspetta una chiamata da Agnelli. Tutto rimandato, comunque, dopo la sfida, delicatissima, con l'Atletico Madrid. Prima c’è da dare il massimo contro i colchoneros.

SPORTAL.IT | 12-03-2019 08:20