Juve pronta a blindare Kean

Esploso con la maglia della Nazionale, Kean sta diventando un giocatore stimato da tanti club importanti. La Juventus non intende rischiare di perdere la giovane stella e sta pensando di blindarla con un rinnovo di contratto.

L'attuale accordo tra Kean e la Vecchia Signora scadrà nel giugno del 2020. Paratici potrebbe, a breve giro, incontrarsi con Raiola, agente di Kean, per trovare l'intesa e fare di Kean il presente e il futuro dei bianconeri. Da non escludere, comunque, un prestito per dargli spazio di giocare con più continuità (l'Ajax ci spera).

SPORTAL.IT | 25-03-2019 09:05