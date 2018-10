Juve: pronta una super offerta per Rashford

La Juve fa sul serio per Marcus Rashford.

I bianconeri sono alla ricerca di nuovi giovani talenti da inserire nella propria rosa in vista della prossima stagione. Tra questi c’è anche l’attaccante dei Red Devils, andato a segno con l’Inghilterra nell’ultima gara di Nations League contro la Spagna.

Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, la Juve avrebbe contattato i dirigenti del Manchester United per capire i margini di una possibile trattativa in estate. Il giocatore, oltre a non avere un buon feeling con Josè Mourinho, ha il contratto in scadenza nel 2020 e ha già fatto sapere alla società di non voler rinnovare. Un’occasione che i bianconeri non vogliono lasciarsi assolutamente sfuggire: pronta un’offerta da 60 milioni più bonus per convincere i Red Devils a lasciar partire l’attaccante.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 15:05