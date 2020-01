Juve-Psg: c'è uno scambio in vista

Un sussulto nel mercato della Juventus, che al di là delle frasi di circostanza si sta guardando in giro per rinforzare l'organico a disposizione di Maurizio Sarri e che è in corsa per tre obiettivi: Champions League, campionato e Coppa Italia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport i bianconeri potrebbero mandare a Parigi De Sciglio in cambio di Kurzawa, che sta andando in scadenza di contratto con la società della Torre Eiffel e che, però, interessa anche all’Arsenal: per questo è necessaria un’accelerata. E non è detto che non possa arrivare già nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 21:46