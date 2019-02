Juve, Raiola porta un giovane brasiliano

La Juve è attesa da due big match nel giro di poche settimane come la sfida del ‘San Paolo’ contro il Napoli e la gara di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid.

In attesa di come andrà a finire la stagione, Fabio Paratici è già al lavoro per il mercato estivo con particolare attenzione ai parametri zero.

Chiusa l’operazione Ramsey, il dirigente bianconero, come viene riportato dai media brasiliano, è vicinissimo a chiudere per il classe 2000 Wesley in scadenza di contratto con il Flamengo.

Il terzino brasiliano è assistito da Mino Raiola, agente che ha un feeling particolare con i bianconeri negli ultimi anni.

Wesley, che ha comunicato al suo club di non voler rinnovare, non sta giocando molto.

Il suo contratto con i rossoneri scade a fine marzo 2019, quando la Juve affonderà il colpo.

SPORTAL.IT | 28-02-2019 14:55