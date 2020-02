Juve, Ravezzani attacca: “Siamo all’autolesionismo”

La seconda sconfitte nelle ultime tre uscite porta Maurizio Sarri sul banco degli imputati. La Juventus si arrende a Verona rimediando il secondo ko consecutivo in trasferta, un record negativo che pesa tutto sulle spalle dell’allenatore toscano che non è riuscito a dare la sua impronta alla squadra, che nell’ultimo mese sembra in netta involuzione.

Il tweet

Alla fine della partita tra i primi a intervenire sull’argomento è il giornalista Fabio Ravezzani, da sempre non un sostenitore di Sarri, che ora si lancia decisamente all’attacco senza mezze misure: “Disastro Sarri. Sbaglia le scelte, sbaglia la disposizione dei giocatori e sbaglia anche i cambi. Non era difficile prevedere che la Juve avesse difficoltà col profeta del calcio offensivo. Ma dopo 7 mesi la squadra sembra allo sbando. Qui siamo all’autolesionismo”. Parole dure che dividono i tifosi bianconeri.

Le reazioni

E sui social sono tanti i tifosi della Juventus che si schierano con il giornalista contro Maurizio Sarri e anche contro la società bianconera rea di non aver trattenuto un tecnico vincente come Allegri: “Hanno voluto sostituire Allegri, colpevole secondo certi fenomeni di far giocare male la Juve, ma che a marzo aveva già vinto il campionato. Hanno preso uno che fa giocare peggio e con cui non si è nemmeno sicuri di vincere, salvati solo da Cristiano Ronaldo”, scrive un tifoso che sintetizza al meglio il pensiero della maggior parte della tifoseria.

La società

Ma se Sarri è nel mirino, lo sono anche i vertici societari che hanno deciso di puntare su di lui al posto di Allegri: “Forse il problema non è Sarri, ma pensati a Paratici e Nedved che sembra hanno voluto fare le scarpe a Marotta”, scrive un tifoso. “Sarri non è da Juve – scrive un altro tifoso – Hanno aspettato Guardiola fino all’ultimo poi hanno virato su lui che non ha la classe e il carisma per governare questi giocatori. Mai avrei pensato di sperare in un ritorno di Max Allegri”. E il ritorno di Allegri è invocato da moltissimi tifosi: “Bisogna richiamare Allegri, dobbiamo ammettere l’errore e cercare di salvare una stagione che sta prendendo una brutta piega”.

Gli obiettivi

Ma è lo stesso Ravezzani a rincarare la dose, ai tifosi che gli fanno notare che “squadra allo sbando” è forse una definizione oggettiva lui risponde sostenendo la sua tesi e addirittura rilanciando sul futuro in campionato e Champions della formazione nerazzurra: “Siamo oltre metà stagione e a oggi la sensazione è che la Juve si sia molto indebitata sul mercato sbagliando troppe mosse. Dall’allenatore a Rabiot, Ramsey e Danilo. Lo scudetto senza almeno una bella semifinale di Champions League sarebbe fallimento. E i dubbi crescono. Vedremo”. Il malumore serpeggia tra i tifosi juventini.

SPORTEVAI | 09-02-2020 08:52