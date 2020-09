Juve, Ravezzani: “Non eravamo abituati a questo comportamento”

Caccia all’attaccante. Il mercato della Juventus è stato completamente incentrato nella ricerca dell’attaccante, un numero 9 in grado di affiancare e aiutare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, anche dal punto di vista fisico. Le attenzioni della Juve negli ultimi mesi si sono concentrate sulla coppia Dzeko-Suarez. Due giocatori molto diversi tra loro ma comunque in grado di dare qualcosa ad Andrea Pirlo.

Ma nelle ultime ore è arrivato quello che si potrebbe definire un mezzo ribaltone. I bianconeri hanno deciso di non aspettare più la Roma per Dzeko, e di tralasciare le lungaggini burocratiche che permetteranno a Suarez di prendere il passaporto italiano; e si sono fiondati sull’ex Alvaro Morata. Sembra essere lui il giocatore giusto per i bianconeri.

L’affondo di Ravezzani

A commentare questa svolta di mercato abbastanza inattesa ci pensa il giornalista Fabio Ravezzani che su Twitter scrive: “La Juve è arrivata a Morata di rimbalzo. A volte le seconde-terze scelte diventano inaspettatamente quelle vincenti. Di sicuro c’è che il club sul mercato ultimamente ha improvvisato più volte. Non ci eravamo abituati”.

Social divisi

Sul nome dello spagnolo i tifosi della Juve sono piuttosto divisi. Morata ha lasciato un gran ritorno del suo periodo alla Juventus, ma lontano da Torino ha faticato a trovare una sua dimensione nel calcio che conta. Attaccante amato da tutti gli allenatori per il suo gioco per la squadra, non riesce a essere altrettanto decisivo in zona gol.

“Io non credo affatto che la posta Morata sia nata ieri – scrive Giuseppe – Era di sicuro un’opzione tenuta in caldo da tempo”. E ancora: “Francamente è difficile capire da fuori i reali obiettivi della Juve, già settimane fa aveva provato a intavolare una trattativa, ma non c’erano le condizioni. L’agente Branchini poco tempo fa aveva detto che l’attaccante sarebbe stato proprio lo spagnolo!”.

SPORTEVAI | 22-09-2020 08:37