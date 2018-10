Juve, Report torna alla carica

“Agnelli ha tutto il diritto di dire quello che vuole. Noi mostreremo ulteriori elementi su questa vicenda, avremmo evitato volentieri ma visto che ci hanno accusato, faremo ulteriore chiarezza con testimonianze”. A dirlo a ‘Maracanà’, nel pomeriggio di RMC Sport, è Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore della trasmissione di Rai3 Report, che nei giorni scorsi ha lanciato l’inchiesta riguardante i rapporti tra ‘ndrangheta e Juventus.

Il presidente della Juventus, facendo riferimento agli striscioni su Superga apparsi durante il derby del febbraio 2014, ha smentito che il responsabile della sicurezza Alessandro D’Angelo abbia favorito l’ingresso di materiale non autorizzato. Ma il giornalista replica: “E’ lo stesso D’Angelo a dire che l’avevano beccato e che si trattava di qualcosa di molto pesante. Mostreremo ulteriori elementi su questo che faranno ancora più chiarezza. Gli striscioni su Superga erano due. E ci sono delle anomalie. I due ragazzi accusati sono stati fermati all’ingresso, perquisiti dalle forze dell’ordine e non avevano questi striscioni”.

Mentre su D’Angelo afferma: “E’ una persona onesta, ascoltando le intercettazioni è l’unica persona della Juventus che ha provato vero dolore per la morte di Bucci. Credo sia una persona sensibile”. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, nel discorso d’apertura dell’Assemblea degli Azionisti, aveva fatto un accenno all’inchiesta di Report sui rapporti del club con la Curva Sud dello Stadium. “Una trasmissione televisiva ha parlato dei rapporti della Juventus con la Curva Sud. La giustizia sportiva ci ha già condannato, quindi non permettiamo altre voci. La Juventus è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: aver venduto biglietti in numero superiore rispetto a quanto previsto dalla legge Pisanu e perché il nostro responsabile della sicurezza Alessandro D’Angelo avrebbe favorito l’ingresso di materiale non autorizzato”.

“La Juventus rispetta alla lettera le procedure previste e non può permettere che la nostra società sia associata al bagarinaggio e Alessandro D’Angelo non ha favorito l’ingresso di striscioni canaglia su Superga, come già li avevo definiti. lo prova la sentenza della Corte Federale d’Appello e gli autori di quello striscione furono consegnati alla giustizia e sono rei confessi. Ogni altra affermazione è falsa e sarebbe ora che chi si esprime su questi fatti tenesse conto delle sentenze. Teniamo conto delle prove e delle sentenze, non ammetto che il nome Juventus sia infangato”.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 15:30