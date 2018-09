Juve, retroscena di mercato su Bentancur

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Rodrigo Bentancur.

Nonostante il poco utilizzo in queste prime giornate di campionato, Allegri lo considera un giocatore importante per la rosa e un giovane su cui puntare per la Juve del futuro.

Ed è per questi motivi che, secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, i bianconeri avrebbero deciso di rifiutare in estate un’offerta da oltre 30 milioni arrivata dall’Atletico Madrid di Simeone. Marotta e Paratici sono inoltre al lavoro per convincere il Boca Juniors a rinunciare al 50% dell’eventuale rivendita del giocatore, clausola presente nell’accordo trovato per il suo trasferimento a Torino.

SPORTAL.IT | 11-09-2018 15:35