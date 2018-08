Federico Bernardeschi, un’arma preziosa per Massimiliano Allegri sia dal 1’ che a gara in corso.

Eppure, secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il centrocampista della Juventus poteva trasferirsi in Inghilterra durante l’estate.

Il Manchester United aveva contattato Marotta e Paratici per avere informazioni sul giocatore, ma la società bianconera non ha voluto ascoltare alcuna offerta, in quanto lo considera incedibile.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 14:25