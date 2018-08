Il Real stende la Juve senza Ronaldo, colpo Milan col Barcellona

Nottata dolceamara per le squadre italiane impegnate nelle amichevoli internazionali, in vista della partenza del campionato di serie A, in programma tra due settimane.

La Juventus campione d’Italia (senza Cristiano Ronaldo) perde per 3-1 contro il Real Madrid a Landover. I bianconeri passano in vantaggio al 12′ grazie ad un’autorete di Carvajal, che nel tentativo di deviare un cross basso di Carvajal trafigge Navas. I blancos però sono più brillanti e in condizioni fisiche superiori: al 39′ Bale pareggia, mentre nella ripresa Asensio con una doppietta al 47′ e al 56′ consegna la vittoria ai campioni d’Europa: in occasione del secondo gol evidenti le responsabilità di Szczesny, che compie una mezza papera non trattenendo un pallone. Sconfitta in ogni caso indolore per la squadra di Allegri, apparsa stanca nella sua ultima partita della tournée statunitense. Nel finale di partita Chiellini e Rugani hanno l’occasione di limitare il passivo, e Bernardeschi colpisce la traversa.

Vittoria di prestigio del Milan nell’ultima partita della International Champions Cup. Al Levìs Stadium di Santa Clara, in California, i rossoneri hanno la meglio per 1-0 sul Barcellona, grazie al gol decisivo al 92′ di André Silva. La squadra di Gattuso soffre nel primo tempo il possesso prolungato dei blaugrana, che colpiscono un palo con Malcom prima dell’intervallo. Nella ripresa il Diavolo si scuote e dopo le occasioni di Calhanoglu, Cutrone e Suso trova il vantaggio al 92′ grazie a Silva, servito da Kessié.

Nella serata di sabato Napoli pesantemente sconfitto per 5-0 dal Liverpool a Dublino. Azzurri sotto di due reti già dopo 9′: a segno Milner (botta all’incrocio) e Wijnaldum (colpo di testa sull’uscita di Karnezis). Nella gli altri tre gol portano la firma di Salah (58′), Sturridge (73′) e Moreno (78′).

Ride invece l’Inter, che si impone per 1-0 a Lecce sul Lione in un match valido per l’International Champions Cup: decisiva per i nerazzurri la rete di Lautaro Martinez al 52′, su passaggio di Dalbert.

SPORTAL.IT | 05-08-2018 09:10