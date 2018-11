Juve ricorda scudetto 2005 col Cagliari e Pistocchi ironizza

Pistocchi vs Juventus, ennesimo atto. Il giornalista prende spunto dal tweet sul profilo ufficiale della Juve per attaccare ancora una volta la società bianconera. Nel presentare la gara di stasera col Cagliari, infatti, viene ricordato un precedente felice, il 4-2 del 29 maggio del 2005 che consegnò lo scudetto alla squadra all’epoca allenata da Capello ma quel titolo fu poi cancellato da calciopoli. Pistocchi pertanto ironizza scrivendo: “Come era quel discorso sul rispetto delle sentenze?”. Il riferimento è alle parole pronunciate dal presidente Agnelli lo scorso 25 ottobre: “La Juventus ha rispettato la sentenza del 2006 giocando in Serie B. Rispettiamo le sentenze”. Una frase che ha scatenato parecchie ironie da parte degli utenti dei social che sotto quel post hanno reagito riproponendo i titoli di condanna per Calciopoli e altre offese, soprattutto da parte della tifoseria interista.

LO SCUDETTO INTOCCABILE – Anche sul profilo di Pistocchi si sprecano i commenti, quasi tutti anti-Juve. Evidente che pure su twitter per la Juve valgono quelle altre parole di Andrea Agnelli: “ma è chiaro che nel mio stadio, nel salotto di casa mia, espongo le foto che preferisco”. Quindi anche la celebrazione dello scudetto 2005, che per la Juve vale e per la Giustizia sportiva no. Fortuna che subito dopo sui social il club bianconero ha postato anche un altro video stavolta non criticabile: “E anche nel 2014 dopo il Cagliari fu scudetto”. Senza commenti acidi, stavolta.

SPORTEVAI | 03-11-2018 14:34