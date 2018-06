Juve, rifiutata un'offerta per Pjanic

La Juve ha rifiutato un’offerta del Manchester City per Miralem Pjanic.

Questo quanto riportato da Tuttosport, secondo il quale i Citizens avrebbero messo sul piatto più di 50 milioni di euro per convincere i bianconeri a lasciar partire il bosniaco.

Il centrocampista ex Roma è un elemento importante della rosa di Massimiliano Allegri e difficilmente verrà ceduto durante l’estate. Solamente un’offerta monstre – dai 70 milioni in su – potrebbe far cambiare idea all’amministratore delegato Giuseppe Marotta e al direttore sportivo Fabio Paratici.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 15:10